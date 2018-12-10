Tesla Model 3 теперь можно официально доставить в Украину

Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3. Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид.
Стоимость Model 3 — 58,8 тысяч евро, но украинцам она обойдется в 48595 евро.
«Благодаря отсутствию НДС в Украине, мы сэкономим 10204 евро», — подчеркнул Шимоне-Давид.
Ранее украинцам приходилось заказывать электромобили, указывая соседнюю Польшу или пользуясь услугами посредников.
Отметим, что с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей разных производителей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортированного секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.
Ранее Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года.
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