В Британии отменяют голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться во вторник. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения. Согласно оценкам местных наблюдателей, ее правительство должно было потерпеть поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии выступают резко против положений согласованной кабинетом министров сделки по Brexit.

По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, Мэй собрала в понедельник в 13:30 по киевскому времени экстренное селекторное совещание Кабмина, на котором должна была решиться судьба предстоящего голосования. При этом официальный представитель премьера заявила перед его началом, что голосование состоится в срок. Однако Би-би-си и газета Financial Times уже получили подтверждение информации о переносе сроков парламентского голосования.