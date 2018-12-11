В Instagram появились короткие голосовые сообщения

В социальной сети Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct», — сказано в сообщении.

Чтобы отправить голосовое сообщение, нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту. Исчезать из истории переписки, как «сторис», эти сообщения не будут.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начнет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые появились в результате использования сторонних приложений.