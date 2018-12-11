Google закроет свою соцсеть раньше, чем планировалось

Компания Google решила прекратить существование своей социальной сети Google+ уже в апреле — на четыре месяца раньше, чем планировалось. Об этом в понедельник заявили в компании, передает Reuters.
Причиной соответствующего решения стала уже вторая ошибка в системе конфиденциальности, которая открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов, таких как имена, электронная почта, пол и возраст.
При этом, по утверждению компании, пока никаких свидетельств того, что кто-то успел воспользоваться этим доступом, нет.
Напомним, 8 октября компания Google сообщила о решении закрыть соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей. Уже тогда в Google признали, что обнаружили утечку данных пользователей. Она могла потенциально затронуть около полумиллиона пользователей соцсети.
С мая 2015 года по март 2018 года скрытые данные пользователей могли видеть другие приложения, к которым те подключались через Google+.
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