Конкурс по приватизации «Центрэнерго» отменили

Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании «Центрэнерго», который должен был состояться 13 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус. Источники Экономической правды подтвердили, что решение об отмене конкурса будет объявлено вскоре.

По информации собеседника издания, сейчас готовится решение об отмене конкурса.

«Официальное сообщение будет в ближайшее время», — сказал он.

По данным собеседника, формальной причиной для отмены конкурса является то, что один из участников связан с Россией.

«Конкурс не может произойти если в нем будет участвовать только одна компания», — добавил он.

Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций «Центрэнерго» (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривен.

Ранее сообщалось о заинтересованности в участии в конкурсе по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия — фирма «смотрящего» за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие «Нефтебитумный завод».