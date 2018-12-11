Merrill Lynch не ожидает ужесточения санкций против РФ в 2019 году

Геополитические риски остаются основным источником неопределенности для российской экономики. Тем не менее, дальнейшее ужесточение санкций маловероятно, считает главный экономист Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский.
«Жесткие санкции могут дорого обойтись для глобальной экономики, поэтому вероятность ужесточения санкций довольно низкая», — сказал Осаковский во время презентации макроэкономического прогноза Merrill Lynch «Russia Viewpoint: „Swan lake“ of 2019», передает ТАСС.
Кроме того, аналитики инвестбанка считают, что повышенные санкционные ожидания уже заложены в ценах российских госбумаг, а в случае, если риски не оправдаются, в следующем году можно ожидать усиления положительного эффекта на локальном рынке, как это было в первом квартале 2018 года.
В 2019 году эксперты ожидают замедления роста ВВП РФ до 1,2% по сравнению с 1,5% в 2018 году. Тем не менее, рост возобновится к 2020 году и достигнет уровня 2,1% в год, говорится в обзоре банка.
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