Войти
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
резонанс
Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп пообещал, что стену на границе с Мексикой достроят даже без денег

290
Трамп пообещал, что стену на границе с Мексикой достроят даже без денег

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что стена на границе с Мексикой уже частично готова, и военные доведут строительство ограждения до конца в случае, если представители Демократической партии в Конгрессе США не одобрят выделение бюджета на этот проект. Об этом американский лидер написал во вторник в Twitter.

«Люди не осознают, сколько работ по строительству стены, включая очень эффективную реконструкцию, уже было проделано. Если демократы не проголосуют за обеспечение безопасности нашей страны, военные достроят оставшиеся секции стены. Они понимают насколько это важно!» — написал президент США.

По словам Трампа, частичная реконструкция стены, а также присутствие военных на южной границе США позволило в значительной мере остановить поток так называемых караванов — групп мигрантов из стран Центральной Америки.

«Несмотря на большие караваны, которые собирались и следовали к нашей границе, этим людям не удалось преодолеть наши недавно построенные заграждения, временные стены и заборы, офицеров пограничной службы и военных. Теперь они остаются в Мексике или возвращаются в родные страны», — указал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если Конгресс США не одобрит выделение пяти миллиардов долларов, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Седьмого декабря законодательный орган так и не принял бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября, однако президент подписал проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 21 декабря.

На территории Мексики находятся порядка 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из города Тихуана в Сан-Диего. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Читайте также: С момента введения военного положения в Украину не пустили тысячу россиян

Как утверждает Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.

мигранты, Мексика, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016