Трамп пообещал, что стену на границе с Мексикой достроят даже без денег

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что стена на границе с Мексикой уже частично готова, и военные доведут строительство ограждения до конца в случае, если представители Демократической партии в Конгрессе США не одобрят выделение бюджета на этот проект. Об этом американский лидер написал во вторник в Twitter.

«Люди не осознают, сколько работ по строительству стены, включая очень эффективную реконструкцию, уже было проделано. Если демократы не проголосуют за обеспечение безопасности нашей страны, военные достроят оставшиеся секции стены. Они понимают насколько это важно!» — написал президент США.

По словам Трампа, частичная реконструкция стены, а также присутствие военных на южной границе США позволило в значительной мере остановить поток так называемых караванов — групп мигрантов из стран Центральной Америки.

«Несмотря на большие караваны, которые собирались и следовали к нашей границе, этим людям не удалось преодолеть наши недавно построенные заграждения, временные стены и заборы, офицеров пограничной службы и военных. Теперь они остаются в Мексике или возвращаются в родные страны», — указал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если Конгресс США не одобрит выделение пяти миллиардов долларов, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Седьмого декабря законодательный орган так и не принял бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября, однако президент подписал проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 21 декабря.

На территории Мексики находятся порядка 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из города Тихуана в Сан-Диего. Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как утверждает Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу на территорию США мигрантов. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.