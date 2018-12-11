Меркель исключает возможность изменения соглашения по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьером Великобритании Терезой Мэй исключила развитие событий, при котором в соглашение между ЕС и Лондоном по Brexit были бы внесены изменения. Об этом сообщило во вторник немецкое агентство DPA.

«Мы сказали, что еще одного обсуждения соглашения по выходу не будет», — сказала, по данным агентства, Меркель на закрытой встрече с однопартийцами.

Ранее в ФРГ неоднократно выражали надежду на то, что сторонам удастся избежать так называемого жесткого Brexit — то есть выхода Великобритании из ЕС без утвержденного всеми сторонами соглашения.

Мэй объявила в понедельник о переносе парламентского голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава сообщества, опасаясь лишиться поддержки парламентариев. Причина этого, по ее словам, кроется в том, что достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей.