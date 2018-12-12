Украина в ноябре закупила газ из ЕС по рекордно высокой цене

Цена импортируемого Украиной реверсного газа из стран Европы достигла рекордной отметки в ноябре, составив $339,21 за тысячу кубометров. Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

"ГФС рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21 за тысячу кубометров", - отметили во вторник в ведомстве.

В октябре стоимость закупок топлива составила $323,44 за тысячу кубометров, а в сентябре - $304,36. При этом в апреле Киев покупал газ за рубежом по $310,8 за тысячу кубометров, а в феврале - за $261,1.

Напомнил, что Украина не покупает в России газ с осени 2015 года.