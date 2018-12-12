Boeing представил бизнес-джеты с рекордной дальностью полета

Подразделение Boeing, специализирующееся на бизнес-джетах, сообщило о запуске программы BBJ-777 X. Речь идет о двух типах самолетов, которые смогут без пересадки летать практически в любых направлениях. Так, бизнес-джет версии BBJ-777-8 будет преодолевать 21 570 км. Это означает, что он сможет без остановки долететь от Нью-Йорка до западной Австралии.

BBJ-777-9 сможет без посадки преодолеть расстояние в 20 370 км. Меньшую дальность полета в Boeing обещают компенсировать более вместительным салоном.

В компании указали, что не продали еще ни одного лайнера из нового семейства, однако уже получили 21 предзаказ.

В настоящее время самый дальний перелет способен осуществлять Airbus A-350-900 ULR, который без дозаправки добирается от Лондона до Сингапура. Его максимальная дальность полета — 16 700 км. При этом A-350-900 ULR способен осуществлять регулярные рейсы и перевезти 160 пассажиров, готовых купить билеты бизнес-класса и класса премиум-эконом.

Отметим, что в конце мая бизнес-джеты для трансконтинентальных перелетов представила канадская Bombardier. Ее Global 5500 позволит без дозаправки преодолевать дистанцию в 10 500 км (что примерно соответствует расстоянию между Москвой и Лос-Анджелесом), а Global 6500 — 12 000 км, что позволит ему напрямую добраться из Лондона в Гонконг.