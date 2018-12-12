Порошенко рассказал «Укрпочте», как ей нужно работать

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора ПАО «Укрпочта» Игоря Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это никак не должно отразиться на пенсионном обеспечении наиболее уязвимых слоев населения», — сказал Порошенко на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором «Укрпочты» Смелянским в Киеве в среду.

По его словам, этому должно содействовать соглашение между «Укрпоштой» и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

Глава государства отметил, что на предыдущей встрече 30 октября поставил ряд задач, которые надо выполнять.

Петр Порошенко также напомнил свою позицию о недопустимости закрытия почтовых отделений в сельской местности и увольнения почтальонов.

«Мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпошты», — подчеркнул он.

По словам президента, 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки «Укрпошты» по доставке пенсий.

«Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов, почтовых сообщений или их отправка. Это фактически, ... для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», — подчеркнул он.

Как сообщается на сайте президента, Петр Порошенко поручил Владимиру Омеляну и присутствующему на встрече первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

«Я от своих требований не отступлюсь», — подчеркнул гарант.

Президент также порекомендовал Игорю Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты: «Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан».

В свою очередь, Смелянский отметил, что берет все поручения к выполнению.

Согласно декларации Смелянского за 2017 год, его зарплата от ПАО «Укрпочта» составила за год почти 4 млн гривен.