Эрдоган объявил о планах наступления турецкой армии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, целью операции будет разгром террористических формирований. Глава турецкого государства подчеркнул, что целью операцию ни в коем случае не будут американские военнослужащие, которые находятся на востоке Сирии.

Восточный берег реки Евфрат контролируется курдскими формированиями YPG, которые совместно с международной коалицией воевали в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор с боевиками «Исламского государства». В Анкаре YPG считают террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана. Последняя с 1984 года боролась за отделение от Турции юго-восточных провинций, населенных курдами и создание там независимого государства.

Несколько месяцев назад турецкая армия в ходе военной операции сломила сопротивление курдов и заняла северные районы провинции Алеппо, расположенные недалеко от государственной границы. Анкара заявляла, что операция проводилась для защиту проживающих там арабов и сирийских турок.