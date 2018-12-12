Уже три четверти французов отрицательно относятся к деятельности Макрона

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона понизился за месяц на шесть, а премьер-министра страны Эдуара Филиппа — на пять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу еженедельного журнала Le Point.

Собранные данные указывают на то, что популярность президента находится на самой низкой отметке за время его пребывания на высшем государственном посту. Три четверти французов (76%, +6 процентных пунктов) в целом отрицательно относятся к его деятельности, при этом 50% в этой группе (+6 процентных пунктов) — «крайне отрицательно». Обращает на себя внимание то, что снижение показателя популярности президента наблюдается у представителей всех политических течений во Франции. Так, на 8 процентных пунктов снизилась его поддержка у сторонников его же партии «Республика на марше».

Популярность Эдуара Филиппа падает почти теми же темпами, что и у Макрона, и также находится на самом низком для него уровне после назначения премьер-министром. Среди опрошенных французов отрицательно оценивают его деятельность 72% (+7 процентных пунктов), тогда как крайне отрицательно — 39% (+2 процентных пункта). Рейтинг Филиппа снизился на 13 процентных пунктов даже среди членов партии «Республиканцы», выходцем из которой он является. В несколько меньших масштабах — на 4 процентных пункта — произошла потеря популярности его образа политика у сторонников президентской партии «Республика на марше».

Отвечая на вопрос, представители какой партии или движения в лучшей мере способны были бы управлять страной, 21% респондентов назвали «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что на 3 процентных пункта выше, чем в январе 2018 года. Оценку в 19% получили представители как крайне левой «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона (+3), так и правоцентристы из партии «Республиканцы» (+7). У социалистов показатель в 11% (+3).