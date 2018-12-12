Войти
Землю нельзя будет продавать даже в случае непродления моратория
резонанс
Землю нельзя будет продавать даже в случае непродления моратория
Порошенко назвал события в Керченском проливе войной
позиция
Порошенко назвал события в Керченском проливе войной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Уже три четверти французов отрицательно относятся к деятельности Макрона

274
Уже три четверти французов отрицательно относятся к деятельности Макрона

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона понизился за месяц на шесть, а премьер-министра страны Эдуара Филиппа — на пять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу еженедельного журнала Le Point.

Собранные данные указывают на то, что популярность президента находится на самой низкой отметке за время его пребывания на высшем государственном посту. Три четверти французов (76%, +6 процентных пунктов) в целом отрицательно относятся к его деятельности, при этом 50% в этой группе (+6 процентных пунктов) — «крайне отрицательно». Обращает на себя внимание то, что снижение показателя популярности президента наблюдается у представителей всех политических течений во Франции. Так, на 8 процентных пунктов снизилась его поддержка у сторонников его же партии «Республика на марше».

Популярность Эдуара Филиппа падает почти теми же темпами, что и у Макрона, и также находится на самом низком для него уровне после назначения премьер-министром. Среди опрошенных французов отрицательно оценивают его деятельность 72% (+7 процентных пунктов), тогда как крайне отрицательно — 39% (+2 процентных пункта). Рейтинг Филиппа снизился на 13 процентных пунктов даже среди членов партии «Республиканцы», выходцем из которой он является. В несколько меньших масштабах — на 4 процентных пункта — произошла потеря популярности его образа политика у сторонников президентской партии «Республика на марше».

Читайте также: The Hill: очередная выходка Путина против Украины может выйти ему боком

Отвечая на вопрос, представители какой партии или движения в лучшей мере способны были бы управлять страной, 21% респондентов назвали «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что на 3 процентных пункта выше, чем в январе 2018 года. Оценку в 19% получили представители как крайне левой «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона (+3), так и правоцентристы из партии «Республиканцы» (+7). У социалистов показатель в 11% (+3).

Эммануэль Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016