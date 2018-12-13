Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 13 декабря 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,8081 грн за доллар против 27,7132 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,5511 грн против 31,5348 грн накануне.