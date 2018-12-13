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Стало известно, что будет на новогоднем столе у экипажа МКС

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Стало известно, что будет на новогоднем столе у экипажа МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) будет отмечать приход Нового 2019 года традиционными мандаринами, черной икрой и яблочным соком, сообщил ТАСС в четверг заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических исследований РАН Александр Агуреев.

«Из фруктов на столе у экипажа будут яблоки, грейпфруты и мандарины. Специально на Новый год космонавты заказали икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например, говядина под майонезом, карбонат, мясное азу», — сказал он.

А вот налить в бокалы и чокаться под бой курантов космонавтам придется соком или простой водой. «Газированных и алкогольных напитков на МКС употреблять нельзя. Поэтому на орбите будут пить сок яблочный, апельсиновый или воду», — уточнил заведующий отделом. Он также добавил, что в невесомости вообще неприятно употреблять газировку, так как, когда делаешь глоток, жидкость с растворенным в ней углекислым газом из-за отсутствия гравитации может пойти через нос.

В целом, по словам Агуреева, члены экипажа МКС-58/59 не очень привередливы в еде и придерживаются здорового питания. Из продуктов космонавты заказали творог с орехами, разные виды каш и кофе.

Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из трех человек: космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн, представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

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На орбите существует возможность отметить приход Нового года целых 16 раз. Космонавты даже шутят по этому поводу, что в космосе есть возможность не только встречать Новый год, но и провожать его — космонавт не только «влетает» в Новый год, но и «вылетает» из него.

Новый год, МКС
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