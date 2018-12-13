Глава НАТО заявил о признании стремления Украины присоединиться к Альянсу

Генеральный секретарь Альянса призвал Украину продолжать внедрять реформы, в частности в контексте усиления гражданского контроля над вопросами безопасности и разведывательными службами, продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав меньшинств.
НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте НАТО.
«Союзники признают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Мы хотим видеть, как ваша страна добивается успеха, и мы настроены помочь вам сделать это», — подчеркнул Столтенберг.
«Эффективное управление и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье. Важный прогресс уже достигнут, и мы поощряем Украину продолжать идти по пути реформ, в том числе речь идет об усилении гражданского контроля за вопросами безопасности и разведывательными службами, борьбе с коррупцией и защите прав меньшинств», — заявил Столтенберг.
Напомним, что ранее в НАТО определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год. Украина должна принять новые законы о СБУ, разведывательных службах и управлении засекреченной информацией, а также принять новый закон о парламентском комитете по надзору за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности и реформировать отрасль оборонной промышленности и систему государственных закупок в сфере обороны.
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