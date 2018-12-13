Нацбанк сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно).
Как сообщается на веб-сайте регулятора в четверг, соответствующее решение принято для поддержания стабильности валютного рынка Украины и утверждено постановлением правления «О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений» № 138 от 13 декабря 2018 года.
Таким образом, действие указанного требования продлено до вступления в силу закона «О валюте и валютных операциях», а также ряда нормативно-правовых актов центробанка, которые сформируют новую систему валютного регулирования.
Как и ранее, обязательной продаже подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы классификатора иностранных валют НБУ, банковских металлов и в российских рублях. Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после зачисления таких поступлений на распределительный счет.
Вместе с тем НБУ анонсировал принятие с 7 февраля 2019 года очередных мер смягчения валютного регулирования. В частности, будут дерегулированы инвестиции за границу, упрощены трансграничные операции населения с валютой, покупка валюты на межбанковском рынке для клиентов банков и прочие операции.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016