Нацбанк сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки

Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно).

Как сообщается на веб-сайте регулятора в четверг, соответствующее решение принято для поддержания стабильности валютного рынка Украины и утверждено постановлением правления «О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений» № 138 от 13 декабря 2018 года.

Таким образом, действие указанного требования продлено до вступления в силу закона «О валюте и валютных операциях», а также ряда нормативно-правовых актов центробанка, которые сформируют новую систему валютного регулирования.

Как и ранее, обязательной продаже подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы классификатора иностранных валют НБУ, банковских металлов и в российских рублях. Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Вместе с тем НБУ анонсировал принятие с 7 февраля 2019 года очередных мер смягчения валютного регулирования. В частности, будут дерегулированы инвестиции за границу, упрощены трансграничные операции населения с валютой, покупка валюты на межбанковском рынке для клиентов банков и прочие операции.