В ноябре расходы бюджета США вдвое превысили доходы

Дефицит бюджета США в ноябре 2018 года достиг 205 миллиардов долларов по сравнению со 139 миллиардов долларов годом ранее, свидетельствуют данные Министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали дефицит в размере 188 миллиардов долларов в прошлом месяце, сообщает Росбалт.

Расходы в отчетном периоде подскочили на 18% в годовом выражении и составили 411 миллиардов долларов. В то же время поступления в бюджет сократились на 1% по сравнению с ноябрем 2017 года до 206 миллиардов долларов. Таким образом, в ноябре был зафиксирован максимальный для этого месяца дефицит бюджета в истории страны, поскольку расходы вдвое превысили доходы.

За первые два месяца финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит бюджета США вырос на 51%, достигнув 305,4 миллиарда долларов, по сравнению с 201,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Расходы на военные программы Министерства обороны в октябре — ноябре увеличились на 18% в годовом выражении. Расходы на выплату процентов по государственному долгу подскочили на 7%.

В первый полный финансовый год президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США вырос до 779 миллиардов долларов — до максимума с 2012 года. По данным Минфина, в финансовом году, который завершился 30 сентября, дефицит бюджета увеличился на 17% по сравнению с предыдущим фингодом, поскольку расходы подскочили на 3,2%, а доходы бюджета выросли всего на 0,4%. Это произошло, после того как Трамп в конце прошлого года подписал законопроект, предусматривающий снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.