Соратник Медведчука стал владельцем канала «112 Украина»

Нардеп от «Оппозиционного блока» и давний соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу «112 Украина».

Информация об этом содержится в госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей.

На сайте «112 Украина» сообщается, что владелец швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы «112 Украина») Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продажа телевизионного канала.

Казак — член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

Еще в августе СМИ писали о том, что новое руководство «112 Украина» связано с Медведчуком.

В октябре нардеп Евгений Мураев заявил о продаже Козаку телеканала NewsOne.