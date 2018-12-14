Нацкомиссия увеличила цену электроэнергии для промпотребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию в первом полугодии 2019 года по сравнению с действующим значением на 2% — до 1,618 тысячи гривень за МВт-ч (без НДС).
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
«Подытоживая данное решение, хочу отметить, что увеличение прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии в первом полугодии 2019 года составит только 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции», — сказала после принятия решения глава регулятора Оксана Кривенко.
Также она подчеркнула, что цена на электроэнергию для населения остается неизменной.
Кривенко выразила надежду, что это последние решение об утверждении ОРЦ, а после 1 июля 2019 года цену будет формировать рынок.
Согласно принятому решению, средняя прогнозируемая ОРЦ на 2019 год составит 1669,98 гривни за МВт-ч, а на 3 и 4 кварталы 2019 года — 1 722 гривни за МВт-ч.
Напомним, что в конце декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% — до 1 562 гривень за МВт-ч (без НДС).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016