Нацкомиссия увеличила цену электроэнергии для промпотребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию в первом полугодии 2019 года по сравнению с действующим значением на 2% — до 1,618 тысячи гривень за МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

«Подытоживая данное решение, хочу отметить, что увеличение прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии в первом полугодии 2019 года составит только 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции», — сказала после принятия решения глава регулятора Оксана Кривенко.

Также она подчеркнула, что цена на электроэнергию для населения остается неизменной.

Кривенко выразила надежду, что это последние решение об утверждении ОРЦ, а после 1 июля 2019 года цену будет формировать рынок.

Согласно принятому решению, средняя прогнозируемая ОРЦ на 2019 год составит 1669,98 гривни за МВт-ч, а на 3 и 4 кварталы 2019 года — 1 722 гривни за МВт-ч.

Напомним, что в конце декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% — до 1 562 гривень за МВт-ч (без НДС).