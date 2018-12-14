Свежий опрос: Петр Порошенко уже пятый

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко представляют тройку лидеров в рейтинге возможных претендентов на пост президента Украины, выборы которого должны состояться 31 марта 2019 года.
Как свидетельствуют результаты обнародованного в пятницу опроса Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований, 14,8% (20,0% среди тех, кто определился со своим выбором) опрошенных проголосовали бы за Тимошенко.
На втором месте, согласно исследованиям, шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 8,8% (11,9%). За Гриценко, который замыкает тройку лидеров, отдали бы свой голос 8,6% (11,6%) респондентов.
В то же время 8,3% (11,1% из тех, кто определился) планируют голосовать за лидера «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко, 8,1% (10,9%) — за действующего президента Украины Петра Порошенко, 6,1% (8,2%) — за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
При этом социологи обратили внимание на то, что 14,1% опрошенных затрудняются с своим выбором, 11,8% вообще не планируют принимать участия в голосовании.
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