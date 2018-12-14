Минэнерго хочет изменить нормы потребления газа

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ о нормах потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне 5,8 куб м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб м на период с октября по март (было 3,3 куб м круглый год).
Норма потребления для домохозяйств с газовой плитой и при отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя в случае принятия проекта постановления составит 8,3 куб м на апрель-сентябрь и 13,7 куб м на октябрь-март (было 5,4 куб м круглый год).
В свою очередь потребление газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем предлагается закрепить на уровне 20 куб м на период с апреля по сентябрь, 25 куб м – на октябрь март (было 10,5 куб м круглый год).
На случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения норму потребления на одного человека для первой категории домохозяйств предлагается закрепить на уровне 8,3 куб м (апрель-сентябрь) и 13,7 куб м (октябрь-март).
Согласно пояснительной записке, в настоящее время индивидуальными счетчиками потребления газа не оснащены 24,9% домохозяйств.
Их отсутствие и "необоснованный уровень норм" потребления не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования, включая НАК "Нафтогаз Украины", в размере 2,681 млрд грн в год.
Кроме того, отсутствие счетчиков не позволяет реализовать плана по 100% коммерческому учету природного газа, используемого в домохозяйствах.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016