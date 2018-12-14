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СБУ заметила рост незаконного оборота оружия в Украине

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СБУ заметила рост незаконного оборота оружия в Украине

Служба безопасности Украины фиксирует рост случаев незаконного оборота оружия в различных областях страны и только в течение двух последних дней оперативники спецслужбы изъяли в Донецкой, Запорожской, Киевской областях и в столице четыре больших арсенала военных средств поражения.

Так, сообщает пресс-центр СБ Украины, в Донецкой области оперативники спецслужбы вовлеченные в операцию Объединенных сил, реализуя оперативную информацию, обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из гаражей Константиновки, который находился неподалеку жилых домов, школы, почтовое отделение и газораспределительного пункта.

"Из тайника правоохранители изъяли 34 реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7, 22 выстрела к СПГ-9, 12 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и 34 кумулятивных снаряда к РПГ-7. Также оперативники спецслужбы обнаружили 2 противотанковые мины УДШ, 38 ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, 3 противотанковые мины ТМ-62м и 5 запалов-инициаторов к противотанковым минам МВЧ, 2 мины МОН-90 и МОН-100, 2 жимовые мины, 4 танковых снаряда ОФ-26 калибра 125 мм, почти 30 тысяч патронов различного калибра, 2 килограмма пластида и 1,5 кг тротила.

Кроме этого сотрудники СБУ обнаружили в Мелитопольском районе Запорожья тайник с военными средствами поражения. Из тайника, который был обустроен в заброшенном доме, оперативники спецслужбы изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН и 10 тротиловых шашек весом 400 граммов каждая.

На Киевщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ обнаружили в квартире жителя Броварского района тайник с оружием и боеприпасами. Правоохранители изъяли по месту жительства фигуранта дела 21 гранату Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 15 гранат для подствольного гранатомета ВОГ, свыше 3 кг тротила и патроны различного калибра.

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В Киеве оперативники спецслужбы разоблачили группировку, в состав которого входил действующий сотрудник полиции города. Злоумышленники специализировались на изготовлении, переоборудовании и дальнейшем сбыте средств поражения. Во время обысков по местам проживания участников банды правоохранители обнаружили почти 20 единиц огнестрельного оружия и 25тыс. патронов различного калибра.

СБУ, оружие
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