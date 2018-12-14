Блокировка Telegram в России провалилась - аудитория приблизилась к рекордным показателям

В октябре 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram составила почти 3,4 млн человек в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (100+). Такие данные предоставила РБК исследовательская компания Mediascope. Ежемесячная российская аудитория мобильного приложения Telegram в октябре 2018 года приблизилась к 9,3 млн человек.

Свои измерения аудитории на мобильных устройствах во всех крупных городах Mediascope проводит с осени 2017 года, и этот октябрь — первый месяц, когда данные по аудитории можно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

За год ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в городах 100+ выросла более чем в полтора раза. В октябре 2017 года это были лишь 2,2 млн человек. Ежемесячная аудитория увеличилась менее значительно — всего на 27% (годом ранее это были 7,2 млн человек). Таким образом, за прошедший год россияне гораздо чаще стали пользоваться мобильным приложением мессенджера в ежедневном режиме.

При этом с середины апреля этого года мессенджер Telegram в России заблокирован. Весной районный суд Москвы признал, что британская Telegram Messenger LLP, управляющая созданным Павлом Дуровым сервисом, нарушила российское законодательство — компания не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали его блокировать.