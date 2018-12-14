Блокировка Telegram в России провалилась - аудитория приблизилась к рекордным показателям

В октябре 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram составила почти 3,4 млн человек в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (100+). Такие данные предоставила РБК исследовательская компания Mediascope. Ежемесячная российская аудитория мобильного приложения Telegram в октябре 2018 года приблизилась к 9,3 млн человек.
Свои измерения аудитории на мобильных устройствах во всех крупных городах Mediascope проводит с осени 2017 года, и этот октябрь — первый месяц, когда данные по аудитории можно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
За год ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в городах 100+ выросла более чем в полтора раза. В октябре 2017 года это были лишь 2,2 млн человек. Ежемесячная аудитория увеличилась менее значительно — всего на 27% (годом ранее это были 7,2 млн человек). Таким образом, за прошедший год россияне гораздо чаще стали пользоваться мобильным приложением мессенджера в ежедневном режиме.
При этом с середины апреля этого года мессенджер Telegram в России заблокирован. Весной районный суд Москвы признал, что британская Telegram Messenger LLP, управляющая созданным Павлом Дуровым сервисом, нарушила российское законодательство — компания не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали его блокировать.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016