Трамп обещает «скоро» торговую сделку с Китаем

Соединенные Штаты могут в достаточно скором времени заключить с Китаем сделку по торговле, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе. Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп в Twitter.
«Китай только что объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за нашей с ними торговой войны. Они заморозили повышение пошлин против американского импорта, и у США все прекрасно. Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!» — написал он.
Ранее в пятницу комитет по пошлинам при Госсовете КНР заявил, что Пекин принял решение заморозить введение дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих из США до 31 марта 2019 года.
1 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.
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