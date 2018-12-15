Во Франции прошли аресты перед протестами «желтых жилетов»

Власти Франции задержали 25 человек в столичном регионе Иль-де-Франс утром в субботу в преддверии протестов «желтых жилетов», сообщает телеканал Cnews со ссылкой на префектуру полиции. По данным телеканала, 10 человек были задержаны в Париже, еще 15 — «в ходе предупредительных проверок на окраинах».

Ранее сообщалось о шестерых задержанных в Париже.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в свою очередь, сообщил в Twitter, что в течение всего дня на столичных вокзалах будет производиться «предварительный контроль».

Акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. По данным СМИ, правоохранительные органы Франции задержали с начала протестного движения более 4,5 тысяч человек, из них 4,1 тысячи были помещены под стражу.