Европа пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе. Об этом он написал в Twitter в субботу, 15 декабря, передает DW.
Марош Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители коммерческих компаний.
«Важно развивать позитивную динамику, созданную в июле», — написал он.
Напомним, что первый раунд переговоров о продолжении транзита газа через территорию Украины состоялся в июле этого года. Тогда был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе — расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.
Одна из проблем, мешающих переговорам — требование Москвы урегулировать все исковые споры между «Газпромом» и «Нефтегазом» по контрактам с 2009 года до подписания нового договора. Об этом требовании заявил в июле российский президент Владимир Путин.
Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.
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