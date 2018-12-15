Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Президент США Дональд Трамп объявил, что министр внутренних дел Райан Зинке уйдет в отставку в конце года, став очередным дополнением к обширному списку высокопоставленных отставников администрации.
Министерство внутренних дел в США ведает вопросами охраны природы и землепользования, а не полицией и вопросами безопасности, как в некоторых других странах.
«Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране», — написал Трамп.
По его словам, кандидатура нового министра будет объявлена на следующей неделе.
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