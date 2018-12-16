На Apple подали в суд за завышение характеристик смартфона iPhone X

Компанию Apple обвинили в завышении характеристик экранов iPhone X, это следует из иска, поданного в Окружной суд Северной Калифорнии, сообщает CNET.
Как утверждают два истца, компания неверно указала характеристики экрана этой модели смартфона. По данным Apple, разрешение экрана составляет 5,8 дюйма. Истцы утверждают, что реальное значение этого параметра — 5.6875 дюйма, что меньше указанного.
Кроме того, в иске говорится, что компания указала неверное разрешение экрана. Производитель утверждает, что оно составляет 2436×1125 пикселей, истцы считают, что на деле оно ниже, — не у всех точек есть красный, зеленый и синий субпиксели.
Ранее стало известно, что новые iPhone провалили проверку на прочность. В одном из тестов оба телефона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон «очень уязвим к ударам, особенно к падениям».
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