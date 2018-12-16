Импорт товаров в Украину на 8 миллиардов превысил экспорт

За 10 месяцев 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 7,95 миллиарда долларов. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В течение января-октября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3,178 млрд долларов по сравнению с январем-октябрем 2017 года (в январе-октябре 2017 года отрицательное сальдо составило 4,772 млрд долларов).
Всего, внешний товарооборот Украины в январе-октябре 2018 года составил 85,545 млрд долларов.
По данным статистического ведомства, в январе-октябре 2018 года экспорт товаров составил 38,798 млрд долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В январе-октябре 2018 года импорт составил 46,748 млрд долларов, что на 17% больше, чем годом ранее.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2017 года - 0,88).
Напомним, в 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6,332 млрд долларов.
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