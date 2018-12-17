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СМИ обнародовали доказательства вмешательства России в выборы США

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СМИ обнародовали доказательства вмешательства России в выборы США

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели расследование, касающееся технической стороны российского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе.

Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Согласно итогам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях их активность совпадала по времени с ключевыми событиями политической жизни в США. Речь, в частности, идет о датах дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов.

Авторы доклада утверждают, что им удалось найти прямые следы российского вмешательства. Так, в ряде случаев для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли. В контактной информации отдельных страниц были российские номера телефонов. В логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований.

Данные для анализа исследователи получили от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период вплоть до середины 2017 года, когда собственные расследования деятельности российских ботов начали сами интернет-гиганты. Также анализу подверглись данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США. Авторы документа не стали изучать влияние России на последние политические события в США и ноябрьские промежуточные выборы.

«Ясно то, что все сообщения в соцсетях были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном счете отговорить от голосования», — цитирует WP текст доклада.

В частности, целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. Одновременно организаторы информационных кампаний пытались ослабить активность избирателей левых взглядов и афроамериканского населения. Так, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?»

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Напомним, что в феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники в СМИ ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

вмешательство в выборы
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