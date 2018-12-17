Россия перебрасывает в Крым более 10 истребителей

Более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек после завершения его реконструкции. Об этом сообщает Минобороны России

Ремонтные работы на аэродроме начались весной 2018 года. Как отмечает российсекое военное ведомство, сейчас на крымском аэродроме завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения.

Аэропорт Бельбек был построен в 1941 году как военный аэродром, во времена СССР там базировалась истребительная авиация. С 2002 года Бельбек получил статус международного аэропорта. После аннексии Крыма в 2014 году аэродром обслуживал только Военно-воздушные силы РФ, гражданские рейсы оттуда не осуществлялись. Минобороны России разместило там 38-й истребительный авиаполк.