Украина ждет от ЕС в начале года еще EUR500 млн

Украина рассчитывают получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в объеме EUR500 млн в начале 2019 года.
«Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, следовательно, получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи в объеме EUR500 млн в начале 2019 года», — сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровкисом.
Как отметил Гройсман, Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.
В свою очередь, Домбровскис сказал, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.
«Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темпы реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах», — говорится в сообщении.
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