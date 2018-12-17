Порошенко посоветовал молодежи осваивать рабочие специальности, а не учиться на экономистов

Президент Петр Порошенко дал совет молодому поколению учиться не на экономистов и юристов, а получать знания в других специальностях. Об этом он сказал в понедельник во время встречи со студентами и творческой интеллигенцией Днепра, передает УП.

«Мой совет — не учитесь на экономистов... Держитесь заводской трубы, держитесь компьютера, держитесь чего угодно», — призвал президент.

«Если вы изучите конкретную специальность — инженер, компьютерщик, математик, металлург, право и экономику вы точно потом освоите», — отметил он.