Bitcoin начал расти

Вечером 17 декабря стоимость Bitcoin резко поднялась на 9% — с $3285 до $3588, после этого она закрепилась выше отметки в $3500. Сейчас цена криптовалюты составляет $3540. В то же время подорожали и альткоины, курс токена XRP, например, увеличился на 16%, до $0,33, EOS — на 25%, до $2,46. Ethereum подорожал на 9%, он торгуется на уровне в $94,4.
Общая капитализация рынка цифровых денег за короткий промежуток времени увеличилась на 9,7% — с $103 млрд до $113 миллиардов. Большинство криптовалют находятся в «зеленой зоне», в среднем их цена выросла на 10%. За прошедшие сутки значительно поднялся и общий объем торгов, на 70%, с $10 млрд до $17 миллиардов. В последний раз этот показатель был таким же высоким в начале декабря.
Отметим, что за год Bitcoin потерял почти 80% свой стоимости.
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