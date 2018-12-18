Кабмин передал «Укрэнерго» Минфину

Целостный имущественный комплекс госпредприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» передается из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина. Соответствующее постановление Кабинета министров № 1001 от 14 ноября 2018 года обнародовано на сайте правительства во вторник.
«Убежден, что это позволит не только обеспечить выполнение соответствующих требований независимого рынка в части отделения генерации и поставки электроэнергии от ее транспортировки, но и ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании», — прокомментировал это решение на своей странице Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко во вторник.
Он отметил, что накануне в Брюсселе украинская делегация во главе с премьером Владимиром Гройсманом достигла важных договоренностей о сотрудничестве с партнерами из ЕС по нескольким направлениям — от безопасности и реформы таможни до интеграции в общее энергетическое и цифровое пространство, и энергетический вопрос был одним из ключевых.
По словам министра, передача «Укрэнерго» в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.
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