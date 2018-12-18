Фонд гарантирования рассчитывает в 2019 году завершить ликвидацию 40 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в следующем году завершить ликвидацию 40 банков, переданных в его управление в период кризиса в 2014-2016 годов. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут на пресс-конференции.
«Это означает, что все кредиторские требования будут погашены, и на балансе банка не будет ни одного актива. То есть, мы продадим все, что есть», — цитирует Рекрут УНИАН.
При этом в фонде отметили, что некоторые кредиторы, включая фонд, не смогут в следующем году в полной мере удовлетворить свои требования к этим банкам по причине нехватки активов и длительности процесса взыскания убытков со связанных с финучреждениями лиц.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016