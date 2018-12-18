Кабмин на год продлил ограничения в торговле с РФ

Кабинет министров на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из Российской Федерации и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Соответствующее решение Кабмин принял без обсуждения на заседании во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

В проекте правительственного постановления, которым располагает агентство, указывается: данная мера продлена в связи с продолжением торговых ограничений с российской стороны.

Помимо этого, документ ужесточает формулировку условия отмены ответного эмбарго, заменив «после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения...» на определение «после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины».

Напомним, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 гг. объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% — до $3,936 млрд, тогда как импорт вырос сразу на 39,9% — до $7,204 млрд.

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% — до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, который составил 20,1% — до $6,629 млрд. В результате негативное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.