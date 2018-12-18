Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Гидрографическое судно ВМС Великобритании HMS Echo вошло в Черное море. Об этом в понедельник вечером сообщил пользователь Twitter Йорук Ышык, автор портала Bosphorus Observer, который на регулярной основе мониторит проход кораблей иностранных государств через Босфор.
«Королевские ВМС впервые возвращаются в Черное море после инцидента в Керченском проливе. Многоцелевое гидрографическое и океанографическое судно HMS Echo прошло Босфор. Судно оснащено однолучевым эхолотом и боковым сонаром на буксире», — написал Ышык. Он указал, что «судно шло под эскортом катера береговой охраны Турции» и «может оставаться в Черном море в течение 21 суток в соответствии с Конвенцией Монтрё».
Также Ышык отметил, что HMS Echo вооружен артиллерийской установкой Mk44 и пулеметами.
Судно HMS Echo с бортовым номером H87 было построено на верфях Appledore Shipbuilders в Девоне в 2002 году.
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