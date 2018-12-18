Во Франции выплатят премии полицейским, задействованным в подавлении протестов

Правительство Франции внесло в нижнюю палату парламента поправку к бюджету, которая предусматривает выплату премии полицейским и военным, участвовавшим в операциях во время недавних акций протестов. Об этом сообщает L’Obs.

Увеличивая расходы на обеспечение безопасности на €33,3 млн, правительство Франции рассчитывает оплатить внеочередную премию в размере €300, которая будет перечислена 111 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Власти страны выступили с предложением о выплате премий в связи с растущим в кругах силовиков недовольством. Профсоюзы призывают полицейских выступить с протестом против сокращения финансирования сил безопасности и тяжелых условий труда.

Протесты полицейских, в свою очередь, проходят на фоне острого кризиса, спровоцированного движением «желтых жилетов», которые начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Протестующие требовали отменить повышение налогов и цен на бензин, затем прибавился ряд других требований. Во время многочисленных акций протеста происходили серьезные столкновения демонстрантов с полицией, погромы и пожоги.