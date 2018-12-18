В России запретили показывать на улицах курс валют

Президент России Владимир Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют.

Запрет вводится поправками в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые Госдума РФ приняла 5 декабря, а 18 декабря подписал Путин.

Центробанк РФ объяснял необходимость принятия соответствующих поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты. По мнению авторов законопроекта, с помощью уличных табло такие пункты завлекают людей, в то время как банки обычно размещают информацию о курсах внутри помещений.