Цена нефти Brent упала ниже $57 – впервые за год

Вечером 18 декабря на биржах возобновилось падение нефтяных котировок. После 18:00 по Киеву стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за год опустилась ниже $57. На минимуме цена достигла отметки $56,98, что на 4,4% или $2,63 ниже уровня закрытия торгов понедельника. В предыдущий раз дешевле $57 баррель Brent стоил 20 октября 2017 года.

Нефть марки WTI подешевела еще сильнее — вечером 18 декабря стоимость барреля WTI опускалась до $47,28, что на 5,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый во вторник уровень оказался самым низким с 11 сентября 2017 года.