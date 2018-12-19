Госсекретарь Помпео позвонил главе новой церкви Епифанию

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем Православной церкви в Украине митрополитом Епифанием, выразив поддержку США свободе вероисповедания в Украине. Об этом говорится в официальном сообщении заместителя спикера Госдепа США Роберта Палладино.

«Госсекретарь Майк Помпео пообщался сегодня по телефону с новоизбранным предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США свобод вероисповедания, а также украинского суверенитета», — говорится в заявлении.

Кроме этого, Помпео подчеркнул важность сохранения возможности для всех украинцев молиться в соответствии с их выбором.

Как сообщалось, ранее в США приветствовали создание в Украине независимой церкви.