Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 19 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 27,8479 грн за доллар против 27,8861 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6826 грн против 31,6256 грн накануне.