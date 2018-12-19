Трамп пообещал художественно оформить стену на границе с Мексикой

Стена на границе с Мексикой будет «художественно оформленной», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он напомнил, что демократы «не хотят строить бетонную стену» на границе с Мексикой, но отметил: «Мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, и вы можете прекрасно видеть сквозь нее». «Она будет красивой и одновременно с этим даст нашей стране безопасность», — написал Трамп.
Напомним, что постройка стены на границе с Мексикой для пресечения миграции в США из стран Латинской Америки была одним из предвыборных обещаний Трампа. К постройке сооружения приступили только в августе 2018 года. Согласно принятому в марте бюджету, на работы по строительству стены выделено $1,6 млрд, хотя изначально администрация Трампа запрашивала на эти цели $25 млрд. В связи с этим президент допустил возможность привлечения средств на стену из-за рубежа и неоднократно угрожал приостановить работу правительства, если на эти цели не будут выделены дополнительные средства.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016