Facebook передавал данные пользователей третьим компаниям

Руководство социальной сети Facebook предоставляло технологическим компаниям доступ к большему числу личных данных пользователей, чем об этом заявлялось. Об этом пишет New York Times со ссылкой на внутренние документы и интервью с сотрудниками компании.
В частности, издание ссылается на отчеты, сформированные в 2017 году внутренней системой для отслеживания того, каким компаниям-партнерам передаются данные. Из них следует, что Facebook предоставляла доступ к данным несмотря на защиту конфиденциальности. В документах говорится, что соглашения принесли выгоду более, чем 150 компаниям.
По словам директора по приватности и общественной политике компании Стива Саттерфилда ни одно из соглашений по партнерству не нарушало приватность пользователей или соглашения Facebook с Федеральной торговой комиссией. Вместе с этим, Саттерфилд признал, что за последний год компания совершала неверные шаги и предположил, что для возврата доверия необходимо будет многое сделать.
Такде стало известно, что судья американского штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить $455 тыс. для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе.
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