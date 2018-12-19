Нацбанк подал в Швейцарии иск против Коломойского

Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера «Приватбанка» Игоря Коломойского. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую сумму 6,64 млрд грн.
«Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка», — сообщили в НБУ.
Сообщается, что подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.
«Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы», — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
В НБУ напоминают, что для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств по личным обязательствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей.
«По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн. Национальный банк обращает внимание, что 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения», — говорится в заявлении регулятора.
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