В честь Трампа назвали слепого червяка

Ученые решили назвать обнаруженный в Панаме новый вид амфибий в честь президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.
Название Dermophis donaldtrumpi придумал сооснователь британской компании по продаже экологически чистых строительных материалов EnviroBuild Эйдан Белл. Это право он выкупил на аукционе за $25 тыс.
Отличительными чертами животного, которое находится под угрозой исчезновения из-за изменений климата, являются слепота и стремление спрятать голову в песок. Присвоив амфибии такое имя, Белл указал на отрицание Трампом угроз, связанных с глобальным потеплением.
Это не первый случай, когда ученые называют открытые ими виды организмов в честь президента США.
Так, в 2016 году биолог Томас Платт назвал обнаруженный им вид плоских червей, паразитирующих в крови черепах, в честь действующего тогда президента США Барака Обамы — Baracktrema obamai. По словам ученого, червь напомнил ему Обаму тем, что отличается «невероятной стойкостью».
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