Администрация Трампа готовится к немедленному выводу американских войск из Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа намерена немедленно начать вывод американского воинского контингента из Сирии. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на военный источник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой американских официальных лиц проинформировало о рассмотрении возможности вывода американских войск из Сирии, однако о сроках не говорилось.
Вопрос о выводе американских войск обсуждается руководством США в условиях завершения кампании по освобождению сирийской территории, захваченной террористической группировкой «Исламское государство».
Reuters отмечает, что ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выступал в поддержку сохранения американского военного присутствия в Сирии. В августе Мэттис заявил, что Соединенные Штаты приступят к выводу своих войск из Сирии после того, как террористическая группировка «Исламское государство» будет разгромлена, а женевский процесс по мирному урегулированию сирийского кризиса наберет обороты.
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