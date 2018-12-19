Белорусы не смогут молиться в храмах Православной церкви Украины

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины. Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин в интервью «Радые Свабода».
Отец Сергей также сказал, что белорусские православные «не могут принимать участия» в богослужениях православной церкви Украины.
По словам Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.
«Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — заявил он.
Также, по его словам, руководство БПЦ не направляло поздравления Предстоятелю Объединенной православной церкви Украины Епифанию.
На вопрос, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.
«Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой церковью», — ответил представитель православной церкви Беларуси.
Он также объяснил, что такое отношение Беларуси не значит, что к ПЦУ относятся как к «не церкви-сестре».
«Мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам», — сказал отец Сергей.
Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви. Российская православная церковь и УПЦ не признают Собор каноническим, а представителей объединённой украинской церкви считают раскольниками.
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